Вкладчики потеряли более 50 млрд рублей из-за лишения банков лицензий

В 2016 году из-за лишения лицензий ряда банков потери вкладчиков составили более 50 млрд рублей, свидетельствуют данные Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Эксперты выразили мнение, что ЦБ РФ следует больше уделять внимания оздоровлению той или иной кредитной организации прежде, чем отзывать у нее лицензию. Это следовало бы делать в том числе и для того, чтобы сохранить вклады.

Как рассказали «Известиям» в Агентстве по страхованию вкладов, россияне потеряли в 2016 году около 45 млрд рублей, а по итогам года эта сумма вырастет.

При этом ожидаемая сумма в 50 млрд рублей не полностью отражает масштаб потерь из-за отзывов лицензий. Речь в данном вопросе идет о так называемых тетрадочных вкладах, которые не отражены в официальной статистике банков.

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Зачистка банков лишила вкладчиков 50 млрд рублей

http://izvestia.ru/news/650640