Нетаньяху рассказал о договоренности с Путиным по Сирии

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху рассказал, что решил встретиться с президентом России Владимиром Путиным после того, как узнал о начале операции ВКС РФ в Сирии и предупредил его, что Тель-Авив готов ответить на враждебные действия САР или Ирана.

При этом, по словам Нетаньяху, он заявил Путину, что будет стараться избегать эскалации, на что российский лидер сказал ему, что он согласен с этой позицией, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Я не вторгаюсь в Сирию, но в то же время, если Сирия нападет на меня, если Иран попробует использовать Сирию для атаки на нас, мы их остановим», — привел Натаньяху свои слова в беседе с Путиным.

Военные Израиля и России координируют действия, сказал он.

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