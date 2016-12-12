Вице-канцлер Австрии поддержал снятие санкций с РФ

Вице-канцлер Австрии Райнхольд Миттерленер заявил, что продление санкций против России не должно быть автоматическим и выступил за постепенную отмену антироссийских мер при достижении прогресса в минских соглашениях, сообщает Welt.

Он призвал активнее дискутировать на тему отмены санкций против России. По его словам, продление этих мер не должно «пускаться на самотек». Миттерленер отметил, что Украина также имеет обязательства по минским соглашениям, которые необходимо исполнять, передает РИА «Новости».

«Дальнейшее бесконечное закручивание санкционной спирали не принесет ничего. Это не решает проблему, как показывает практика», — сказал вице-канцлер.

Отметим, вопрос продления санкций против России не будет темой для обсуждения 12 декабря на саммите ЕС в Брюсселе.

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