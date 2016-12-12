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Понедельник,
12 декабря
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В Туве таможенник не взял предложенные ему 300 тыс. рублей

Взяткодатели задержаны

Сотрудник тувинской таможни отказался от взятки. Ее размер составлял 300 тыс. рублей.

Как сообщает ИА FlashSiberia со ссылкой на пресс-службу Сибирского таможенного управления, главе одного из правоохранительных подразделений таможни Тувы предложили деньги в кафе в Кызыле. Два местных жителя таким образом хотели получить обратно автомобили, изъятые у них на посту "Цаган-Толгой".

После этого их задержали, а деньги изъяли.

Уголовное дело заведено по статье 291 УК (дача взятки группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

В Туве таможенник не взял предложенные ему 300 тыс. рублей

Взяткодатели задержаны

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