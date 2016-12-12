В Туве таможенник не взял предложенные ему 300 тыс. рублей

Сотрудник тувинской таможни отказался от взятки. Ее размер составлял 300 тыс. рублей.



Как сообщает ИА FlashSiberia со ссылкой на пресс-службу Сибирского таможенного управления, главе одного из правоохранительных подразделений таможни Тувы предложили деньги в кафе в Кызыле. Два местных жителя таким образом хотели получить обратно автомобили, изъятые у них на посту "Цаган-Толгой".

После этого их задержали, а деньги изъяли.



Уголовное дело заведено по статье 291 УК (дача взятки группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).