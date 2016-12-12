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Япония введет бесполетные зоны над районами, которые посетит Путин

В этих префектурах будет запрещено поднимать в воздух даже беспилотники

Власти Японии закроют небо над районами, которые в ходе своего визита посетит президент России Владимир Путин, объявил японский МИД.

Япония объявит закрытой для полетов зону и над аэропортом Убэ в префектуре Ямагути, где совершит посадку самолет президента РФ. Кроме этого небо будет частично закрыто над городом Нагато, в котором Путин проведет первый день своего визита в Японию, сообщает ТАСС.

В целом, в закрытых для полетов в связи с визитом Путина районах страны будут разрешены полеты только специальных воздушных средств, которые обеспечат безопасность российского лидера.

Напомним, официальный визит президента России Владимира Путина в Японию состоится 15–16 декабря.

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Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Япония введет бесполетные зоны над районами, которые посетит Путин

В этих префектурах будет запрещено поднимать в воздух даже беспилотники

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