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Названа вероятная причина пожара бани в Воронеже

В инциденте пострадала как минимум одна женщина

Вероятной причиной пожара бани в Воронеже стало нарушение правил хранения баллонов с пропаном.

Об этом заявил руководитель пресс-службы МЧС по Воронежской области Сергей Хренов

«Это трехэтажное офисное здание, к нему пристроен большой мебельный склад. В этом офисном здании находилась и баня. По предварительной информации, в офисном здании хранились и баллоны с газом пропаном», – цитирует его ТАСС.

По версии пожарных, нарушение условий хранения баллонов и привело к пожару, при котором обрушилась часть офисного здания и загорелся мебельный склад.

В инциденте пострадала одна женщина, она доставлена в больницу. Возможно, под завалами находится еще один человек, считают в МЧС.

Работы по ликвидации последствий пожара продолжаются.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Названа вероятная причина пожара бани в Воронеже

В инциденте пострадала как минимум одна женщина

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