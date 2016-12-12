Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
12 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Нетаньяху: Трамп окажет поддержку Израилю

Премьер страны заявил, что знает теплое отношение избранного президента США к еврейскому государству

Избранный президент США Дональд Трамп окажет поддержку Израилю, так как хорошо относится к его еврейскому государству и его народу, заявил премьер страны Беньямин Нетаньяху.

Он отметил, что знает Трампа «очень хорошо» и поэтому уверен в теплых отношениях. Нетаньяху напомнил, что имел с Бараком Обамой существенные разногласия, в том числе по Ирану. Премьер подтвердил, что позиция Тель-Авива по соглашению с Ираном останется неизменной, передает РИА «Новости».

«Это соглашение не препятствует пути Ирана к ядерной бомбе, оно открывает Ирану путь к бомбе», — заявил Нетаньяху.

Читайте также:

Трампрешил добиться перемирия между Израилеми Палестиной

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Нетаньяху: Трамп окажет поддержку Израилю

Премьер страны заявил, что знает теплое отношение избранного президента США к еврейскому государству

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Валентина Матвиенко

председатель Совета Федерации

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Мнение

Евгений Кузнецов

топ-менеджер

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке