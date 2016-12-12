Нетаньяху: Трамп окажет поддержку Израилю

Избранный президент США Дональд Трамп окажет поддержку Израилю, так как хорошо относится к его еврейскому государству и его народу, заявил премьер страны Беньямин Нетаньяху.

Он отметил, что знает Трампа «очень хорошо» и поэтому уверен в теплых отношениях. Нетаньяху напомнил, что имел с Бараком Обамой существенные разногласия, в том числе по Ирану. Премьер подтвердил, что позиция Тель-Авива по соглашению с Ираном останется неизменной, передает РИА «Новости».

«Это соглашение не препятствует пути Ирана к ядерной бомбе, оно открывает Ирану путь к бомбе», — заявил Нетаньяху.

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