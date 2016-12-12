Правящая партия лидирует на выборах в Македонии

Правящая в Македонии Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия македонского национального единства (ВМРО-ДПМНЕ) лидирует по итогам парламентских выборов.

Об этом заявили в избирательном комитете республики.

К утру понедельника, 12 декабря, ВМРО-ДПМНЕ набрала 38% голосов, а соперник – Социал-демократический союз Македонии (СДСМ) 36%.

Это привело к тому, что о своей победе заявили обе партии, сообщает Life.ru.

«Мы снова победили, в десятый раз. К этому часу мы получили на 20 тысяч голосов больше, чем СДСМ, а будет ещё больше», – не сомневается в своей победе представитель ВМРО-ДПМНЕ Влатко Джорчев.

Выборы в Македонии в этом году стали одними из самых посещаемых – явка составила более 64%. За их ходом следили более восьми тыс. наблюдателей, в том числе и иностранных.