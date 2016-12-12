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СМИ: оппозиция САР готова сотрудничать с РФ и США против террористов

Лидеры повстанцев провели встречу с экспертами, связанными с избранным президентом США Дональдом Трампом

Сирийская оппозиция выступила за сотрудничество с Россией и США в борьбе с террористами. Об этом сообщает американское издание The Washington Post со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

По информации газеты, два оппозиционных лидера встретились на прошлой неделе с законодателями и экспертами, связанными с командой избранного президента США Дональда Трампа. На встрече обсуждалось сотрудничество оппозиции, США и России на Ближнем Востоке.

По имеющимся данным, в планах у оппозиционеров — убедить Трампа в том, что без их участия невозможно урегулировать кризис в Сирии.

«Наше послание ему (Трампу. — «Известия») заключается в следующем: оппозиция, о которой он говорит, которую он не знает, является сирийским народом, сирийской цивилизацией. Ему следует попробовать узнать нас получше», — приводит слова премьер-министра «временного правительства», сформированного Национальной коалицией оппозиционных и революционных сил (НКОРС), Джавада Абу Хатаба «Федеральное агентство новостей».

При этом, по словам генсека НКОРС Абдель Илаха Фахада, оппозиция согласна с намерением Трампа работать с Россией в Сирии. Он также отметил, что повстанцы уже проводили встречи с дипломатами РФ. По мнению Фахада, несмотря на поддержку действующих властей, Россия должна участвовать в переговорах по урегулированию кризиса.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что РФ поддерживает контакты с сирийской оппозицией и никогда не скрывала этого факта.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

СМИ: оппозиция САР готова сотрудничать с РФ и США против террористов

Лидеры повстанцев провели встречу с экспертами, связанными с избранным президентом США Дональдом Трампом

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