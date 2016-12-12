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Понедельник,
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СМИ: разведка США недовольна реакцией Трампа на выводы о хакерах

Разведсообщество раздосадовано тем, что избранный президент резко отверг все ее доводы

Разведка США недовольна тем, что избранный президент Дональд Трамп посмеялся над ее выводами о том, что к кибератакам на выборы причастны якобы хакеры из России, сообщает Wall Street Journal.

В частности, издание привело письмо одного из представителей разведки, в котором он выражает озабоченность всего разведсообщества относительно того, как Трамп отреагировал на данные о хакерах, передает ТАСС.

«Попытки проигнорировать такие разведданные и поставить под сомнение объективность сотрудников разведывательных служб противоречат всему, чем дорожат профессионалы, работающие в сфере национальной безопасности и защищающие страну днем и ночью», — отметил неназванный сотрудник разведки.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп назвал смехотворными сообщения о том, что Россия якобы осуществляла вмешательство в президентскую кампанию в США. По его словам, вина кого бы то ни было в этом деле не доказана.

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Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

СМИ: разведка США недовольна реакцией Трампа на выводы о хакерах

Разведсообщество раздосадовано тем, что избранный президент резко отверг все ее доводы

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