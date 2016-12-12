Правительство определило долю иностранцев в ряде сфер экономики

Кабмин уменьшил квоту для водителей
Российский кабинет министров установил допустимое количество иностранных сотрудников для ряда видов экономической деятельности на 2017 год. Соответствующий документ был опубликован на сайте правительства.
«Снижена допустимая доля иностранных работников в сфере деятельности прочего сухопутного пассажирского транспорта — с 40 до 30% общей численности работников», — говорится в справке к документу.
Также сокращается доля иностранных водителей в сфере деятельности автомобильного грузового транспорта — с 35 до 30%.
Кроме того, допустимая доля иностранных сотрудников в сфере выращивания овощей составила 50%. Однако для ряда регионов делается исключение из-за необходимости найма временных работников в уборочный период в сельском хозяйстве, передает RNS.
В список вошли Краснодарский, Ставропольский и Хабаровский края, а также Ростовская, Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Липецкая, Московская и Саратовская области.