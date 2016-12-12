Мурманское месторождение вошло в федеральный фонд резервных участков

Участки недр, в числе которых Мурманское, Изыльметьевское и Северо-Кильдинское газовые месторождения, включены в федеральный фонд резервных участков. Они расположены в Баренцевом и Японском морях.



Распоряжение об этом подписал глава кабинета министров Дмитрий Медведев.

В частности, Мурманское газовое месторождение находится в южной части Баренцева моря. Как сообщает ИА «Би-порт», запасы газа в нем по состоянию на 1 января 2015 года составляют 59,087 млн куб. м по категории С1 и 61,551 млн куб. м по категории С2.



Ранее власти Мурманской области заявляли, что это месторождение способно полностью обеспечить регион природным газом.

Напомним, федеральный фонд резервных участков недр формируется для того, чтобы в перспективе обеспечить потребности страны в стратегических и дефицитных видах полезных ископаемых.