12 человек пострадали при пожаре на горнолыжном курорте в Мичигане

Не менее 12 человек получили травмы при пожаре, который произошел в гостинице рядом с городом Гранд-Рапидс на горнолыжном курорте в американском штате Мичиган. Об этом сообщает AP.

Возгорание началось в главном здании одного из отелей, в котором находились 113 человек. Один из пострадавших был госпитализирован. Руководители гостиницы провели эвакуацию постояльцев, передает «Федеральное агентство новостей».

Отмечается, что угрозы жизни пострадавших нет. Зданию был нанесен серьезный ущерб.

Обстоятельства произошедшего в настоящий момент выясняются. Специалисты определяют причины инцидента.