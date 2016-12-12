Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
12 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

12 человек пострадали при пожаре на горнолыжном курорте в Мичигане

Обстоятельства происшествия выясняются

Не менее 12 человек получили травмы при пожаре, который произошел в гостинице рядом с городом Гранд-Рапидс на горнолыжном курорте в американском штате Мичиган. Об этом сообщает AP.

Возгорание началось в главном здании одного из отелей, в котором находились 113 человек. Один из пострадавших был госпитализирован. Руководители гостиницы провели эвакуацию постояльцев, передает «Федеральное агентство новостей».

Отмечается, что угрозы жизни пострадавших нет. Зданию был нанесен серьезный ущерб.

Обстоятельства произошедшего в настоящий момент выясняются. Специалисты определяют причины инцидента.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

12 человек пострадали при пожаре на горнолыжном курорте в Мичигане

Обстоятельства происшествия выясняются

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Валентина Матвиенко

председатель Совета Федерации

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Мнение

Евгений Кузнецов

топ-менеджер

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Борис Рыбак

транспортный эксперт

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке