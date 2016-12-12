Юные жители Липецка готовят подарки сирийским детям

Акцию «Дети России — детям Сирии» проводят представители Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».



Они собирают новогодние подарки, которые потом отправят в сирийские города, сообщает ресурс GOROD48.

Помимо подарков, в регион, охваченный войной, отправят гуманитарную помощь, в частности сухое молоко.



Сбор проводят «Офицеры России» и одно из липецких автотранспортных предприятий.

Как писали «Известия», акция началась в Туле, но менее чем за неделю обрела федеральный масштаб.



В частности, о своем участии в ней заявили воспитанники кадетских, суворовских и нахимовских училищ, а также ученики школ Владимирской, Тульской, Оренбургской, Калужской и Московской областей.



Заявку на участие в акции подали и школьники из Липецка.