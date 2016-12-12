Вылетевший из Ташкента в Москву лайнер вернулся в аэропорт

Самолет А320 авиакомпании «Аэрофлот» рейсом Ташкент–Москва вернулся в столицу Узбекистана по техническим причинам почти сразу после взлета.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя аэропорта.

По его словам, авиалайнер вылетел с некоторым опозданием, в 5.30 (3.30 мск), но через 10 минут вернулся обратно по техническим причинам. Пассажиры безопасно покинули борт.

Источник не сообщил точные причины инцидента.

Рейс задержан до 17.00 (15.00 мск), в аэропорту Ташкента проводят проверку самолета.