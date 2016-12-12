На «Спецзаводе № 1» во Владивостоке установят фильтры для газоочистки

В следующем году жители Снеговой Пади, БАМа и Второй Речки перестанут страдать от неприятных запахов и темного дыма. Эти районы Владивостока находятся недалеко от «Спецзавода № 1», где планируется установить два новых мощных очистных фильтра.

По данным руководства муниципального мусоросжигающего завода, к концу 2017 года уровень газоочистки будет достигать 99–100%. Об этом сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Модернизация очистных сооружений связана с изменением состава мусора и проводится по разработанной специалистами завода инвестиционной программе.

В настоящее время идет подготовка документации объекта. Затем будет объявлен конкурс для выбора подрядчика, который к концу следующего года изготовит и смонтирует на предприятии современные рукавные фильтры для усовершенствования системы газоочистки.

Согласно данным исследований и замеров, качество атмосферного воздуха во Владивостоке соответствует гигиеническим нормам.

