СМИ: Счетная палата заявила об исчерпании резервного фонда в 2017 году

Резервный фонд будет полностью исчерпан в 2017 году. Об этом в интервью журналу «Огонек» заявила председатель Счетной палаты России Татьяна Голикова.

«По расчетам бюджета, в 2017-м Резервный фонд будет исчерпан полностью и правительство перейдет к использованию средств Фонда национального благосостояния (ФНБ)», — приводит издание ее слова.

При этом Голикова отметила, что к резервным деньгам прибегать для финансирования бюджетных расходов будут меньше: в 2019 году — это 140 млрд рублей (в 2017 году — 1,8 трлн рублей).

Также председатель Счетной палаты заявила о поводах для беспокойства.

«Рост внутренних заимствований: до 1,9 трлн рублей в год, что на 680 млрд больше, чем в 2016 году. Чем больше долг, тем больше придется отдавать по его процентам», — сказала она.

По мнению Голиковой, в целом ситуацию в российской экономике можно назвать «полной адаптацией» к сложившимся условиям.

«С точки зрения таких показателей, как рост производства, валовый внутренний продукт, экономика демонстрирует колеблющуюся динамику — один месяц фиксируем падение, следующий — рост, потом опять падение и опять рост», — отметила она, при этом добавив, что «едва-едва заметные сдвиги в сторону роста всё же видны».



Ранее глава Министерства финансов Антон Силуанов говорил о том, что за последние два года РФ использовала 4,7 трлн рублей Резервного фонда. Он отмечал, что к концу 2016 года фонд составит 1,1 трлн рублей — средства пойдут на финансирование дефицита бюджета.

Ранее замглавы министерства финансов Алексей Лавров также сообщил о том, что Резервный фонд в РФ может быть исчерпан в 2017 году, передает «Федеральное агентство новостей».

