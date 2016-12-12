При пожаре в бане в Воронеже погиб человек

В результате пожара в бане в Воронеже погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По данному факту следователи организовали проверку по статье УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека», передает РИА «Воронеж».

Как сообщили в МЧС по Воронежской области, вероятной причиной пожара могло стать нарушение правил хранения баллонов с пропаном.

Ранее сообщалось, что в результате пожара пострадала женщина, ее госпитализировали с порезами и черепно-мозговой травмой.

Напомним, пожар начался в воскресенье вечером в здании по адресу Монтажный проезд, 6/1. В здании, помимо бани, располагался склад. Возгорание было ликвидировано около 3 часов ночи. В тушении пожара были задействованы более 100 человек и 31 единица техники.

