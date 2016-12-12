Культурный центр на острове Русский построят в виде деревянных куполов

Два огромных купола появятся на острове Русский в 2017 году. Там возводится инновационно-культурный центр, в котором будут проводиться выставки, концерты, кинопоказы, лекции.

Территорию строительства в районе полуострова Саперный в бухте Балка пришлось утверждать в Министерстве обороны России, поэтому работы на объекте, который планировалось открыть в 2016 году, были отложены.

По словам гендиректора «Приморкрайстроя» Александра Мухина, участок площадью 2 га попал в границы запретной зоны Минобороны России и согласие на строительство было получено лишь в октябре.

Как сообщает РИА PrimaMedia, на сегодняшний день практически закончены нулевой цикл работ, затем строители начнут собирать две главные деревянные конструкции, которые доставят из подмосковного Королева.

В одноэтажном куполе-амфитеатре будут проводиться культурные мероприятия и конференции. Из него по переходу можно будет попасть во второй купол высотой в три этажа, в котором будут административные помещения, аудитории и кабинеты. Для монтажа куполов строители будут использовать 90-тонные краны.