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В Брянской области перевернулся автобус с людьми, есть пострадавшие

Водитель не справился с управлением, в результате чего автобус съехал в кювет и перевернулся

Автобус с пассажирами перевернулся в Брянской области, в результате ДТП пострадали люди. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

ДТП произошло сегодня в городе Новозыбков на улице Рошаля, сообщение об аварии спасатели получили около 8 часов утра.

По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением, в результате чего автобус съехал в кювет и перевернулся. На место происшествия выехали медики, спасатели и сотрудники ГИБДД, передает интернет-газета «Брянские новости».

Все подробности произошедшего выясняются.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

В Брянской области перевернулся автобус с людьми, есть пострадавшие

Водитель не справился с управлением, в результате чего автобус съехал в кювет и перевернулся

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