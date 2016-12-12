В Брянской области перевернулся автобус с людьми, есть пострадавшие

Автобус с пассажирами перевернулся в Брянской области, в результате ДТП пострадали люди. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

ДТП произошло сегодня в городе Новозыбков на улице Рошаля, сообщение об аварии спасатели получили около 8 часов утра.

По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением, в результате чего автобус съехал в кювет и перевернулся. На место происшествия выехали медики, спасатели и сотрудники ГИБДД, передает интернет-газета «Брянские новости».

Все подробности произошедшего выясняются.