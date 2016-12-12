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Сборная России стала третьей на ЧМ по плаванию

В заключительный день эстафеты на короткой воде россияне смогли опередить австралийских соперников

Российские пловцы стали первыми в комбинированной эстафете 4 по 100 м на короткой воде. Состязания прошли в канадском Виндзоре.

Команда с составе Владимира Морозова, Александра Харланова, Кирилла Пригоды и Андрея Шабасова пришла с результатом 3 мин 21,17 с, опередив сборную Австралии. Американская команда в рамках этой эстафеты была дисквалифицирована, сообщает РЕН ТВ.

Таким образом, сборная Австралии заняла 2-ю строчку с результатом 3 мин 23,56 с, а 3-е место досталось Японии — 3 мин 24,71 с, сообщает «Спорт-Экспресс».

На первенстве мира эта медаль стала шестым золотом для российской сборной на первенстве мира. Всего россияне завоевали 14 медалей.

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Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Сборная России стала третьей на ЧМ по плаванию

В заключительный день эстафеты на короткой воде россияне смогли опередить австралийских соперников

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