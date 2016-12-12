Поселок в Коми может остаться без тепла из-за долгов

Отключения тепла грозят жителям поселка Синдор в Республике Коми.



Долг «ТеплоВодоканала», обеспечивающего жителей Княжпогостского района теплом и водой, на 5 декабря превысил 9 млрд рублей. Об этом сообщили ИА «Комиинформ» в ООО «Газпром трансгаз Ухта».



Там говорят, что сумма долга не уменьшается, несмотря на согласованный график погашения задолженности и решение суда. Отметим, в поселке проживают более 2 тыс. человек.



Между тем уже на этой неделе в республике прогнозируются сильные морозы. В частности, холодный воздух придет с Таймыра. В восточных районах температура будет снижаться до минус 40 градусов.