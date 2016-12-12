Рубль обновил годовой максимум к доллару

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 69 копеек и составил 61,8 рубля, упав ниже отметки в 62 рубля впервые с 25 октября 2016 года. Курс евро потерял 1,07 рубля и достиг уровня 64,98 рубля.

Рост российской валюты эксперты объясняют решением независимых производителей нефти сократить добычу продукта на 0,6 млн баррелей в сутки в качестве дополнения к уменьшению объемов на 1,2 млн баррелей странами ОПЕК.



«Известия» писали, что в ходе торгов, прошедших в минувшую пятницу, евро достиг отметки 65,94 рубля, что составило минимум за последние полтора года. По мнению главы Евразийского банка развития (ЕАБР) Ярослава Лисоволика, давление на евро оказывают глобальное ослабление европейской валюты, опасения инвесторов по поводу рисков и изменение в потоках капитала. Эксперт отметил, что к концу года не стоит исключать дальнейшего ослабления евро — до 65 рублей и менее.

