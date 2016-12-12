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В Бурятию запрещено ввозить животных и корма из Забайкалья

Ранее в одном из сел на территории края были установлены случаи заражения вирусом ящура

В Бурятии введен запрет на ввоз домашних животных и кормов из Забайкальского края, где в конце ноября была зафиксирована вспышка вируса ящура. Для предотвращения попадания возбудителя заболевания на территорию республики будут проводиться рейдовые мероприятия, сообщили ИА UlanMedia в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Такие меры приняла противоэпизоотическая комиссия после обсуждения ситуации в Еравнинском районе, который граничит с Забайкальем.

Как ранее сообщали «Известия», случаи заболевания ящуром в селе Среднеаргунск подтверждены Россельхознадзором. Населенный пункт находится в буферной зоне на границе с Китаем и Монголией.

В селе введен карантин, на его границах действует режим чрезвычайной ситуации. Была проведена вакцинация животных. Опасный вирус в Россию могли занести дикие звери и птицы, мигрирующие с территории Китая и Монголии.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

В Бурятию запрещено ввозить животных и корма из Забайкалья

Ранее в одном из сел на территории края были установлены случаи заражения вирусом ящура

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