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На предприятии в Удмуртии обвалилась крыша

Обошлось без пострадавших

В удмуртском городе Воткинск на одном из промышленных предприятий обвалилась крыша. По предварительным данным, конструкция не выдержала тяжести снега.

Как сообщили ИА «Сусанин» в пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртской Республике, инцидент произошел сегодня утром. По некоторым данным, площадь обрушения составила 100 кв. м. Рабочие были экстренно эвакуированы.

Сначала поступали сообщения о том, что под завалами могут находиться люди. Некоторое время судьба двух человек оставалась неизвестной. Однако позже они сами подошли к штабу ЧС. Выяснилось, что рабочие покинули здание за несколько минут до инцидента.

Сейчас специалисты выясняют точные причины случившегося.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

На предприятии в Удмуртии обвалилась крыша

Обошлось без пострадавших

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