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РАН: российские археологи в Пальмире не выходят на связь

Ученых не эвакуировали из древнего города, который снова пытаются взять под свой контроль террористы, однако в ведомстве уверяют, что они в безопасности

На территории древнего города Пальмира до сих пор находятся российские ученые из состава экспедиции Института истории материальной культуры РАН.

«Там есть наши коллеги, они не эвакуированы. Дело в том, что военные действия проходят не в той части, где работают археологи», — заверили в учреждении, передает «Интерфакс».

Точное количество человек, находящихся в Пальмире, не уточняется. В пресс-службе также заявили, что накануне пытались выйти на связь с археологами, но безуспешно. «Но совершенно точно угрозы их безопасности нет», — заверили в РАН.

Несколько дней идут ожесточенные бои за Пальмиру, боевики из которой были выбиты еще весной.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

РАН: российские археологи в Пальмире не выходят на связь

Ученых не эвакуировали из древнего города, который снова пытаются взять под свой контроль террористы, однако в ведомстве уверяют, что они в безопасности

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