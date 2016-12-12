РАН: российские археологи в Пальмире не выходят на связь

На территории древнего города Пальмира до сих пор находятся российские ученые из состава экспедиции Института истории материальной культуры РАН.

«Там есть наши коллеги, они не эвакуированы. Дело в том, что военные действия проходят не в той части, где работают археологи», — заверили в учреждении, передает «Интерфакс».

Точное количество человек, находящихся в Пальмире, не уточняется. В пресс-службе также заявили, что накануне пытались выйти на связь с археологами, но безуспешно. «Но совершенно точно угрозы их безопасности нет», — заверили в РАН.

Несколько дней идут ожесточенные бои за Пальмиру, боевики из которой были выбиты еще весной.