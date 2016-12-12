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Главный тренер «Уфы» Гончаренко покинул пост

В клубе решение наставника объяснили «переходом на другую работу»

Фото: РИА НОВОСТИ/Павел Лисицын

Главный тренер футбольного клуба «Уфа» Виктор Гончаренко покинул свой пост в связи с «переходом на другую работу». Об этом сообщила пресс-служба башкирской команды.

«В связи с переходом на другую работу, по обоюдному согласию сторон футбольный клуб «Уфа» расторг трудовой контракт с главным тренером Виктором Гончаренко», — говорится в сообщении.

На прошлой неделе ЦСКА объявил об уходе главного тренера Леонида Слуцкого. Матч заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов против английского «Тоттенхэма» стал для тренера последним у руля красно-синих.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что Слуцкого в ЦСКА сменит наставник «Уфы» Виктор Гончаренко, который почти весь прошлый сезон работал в армейском клубе помощником главного тренера. Официально информация подтверждена не была.

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Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Главный тренер «Уфы» Гончаренко покинул пост

Главный тренер «Уфы» Гончаренко покинул постВ клубе решение наставника объяснили «переходом на другую работу»

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