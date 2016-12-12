В Петрозаводске избит врач одной из частных ветклиник

В одной из ветеринарных клиник Петрозаводска произошла драка.



Серьезные травмы получил доктор. Об этом сообщает ИА «КарелInform» со ссылкой на публикации очевидцев в социальных сетях.

В частности, как написала одна из свидетелей случившегося, Наталья, на врача набросился клиент клиники, который пытался со своим котом пробиться без очереди в кабинет.

«Только были слышны шлепки и удары, врач просто выполз из кабинета и текла кровь...» — написала Наталья на своей странице.

По некоторым данным, на место ЧП вызывали «скорую».

Судя по комментариям к посту, пострадавший и нападавший сейчас задержаны полицией.