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Пассажиры МЦК смогут платить за проезд, используя Apple Pay

MasterCard и Московский метрополитен c 12 декабря объявили совместную акцию

Пассажиры Московского центрального метро получили возможность оплачивать проезд, используя систему Apple Pay.

Apple Pay будет доступен для оплаты проезда в кассах, автоматах по продаже билетов и на турникетах. Кроме того, каждый понедельник декабря, а также 31 декабря и 1 января 2017 года проезд на МЦК при оплате с помощью Apple Pay будет бесплатным. Оплаченный таким способом платеж возвращается спустя 10 минут после списания.

Как пишет РИАМО, Apple Pay позволяет оплатить поездку, используя iPhone SE, iPhone 6 и более новые модели, а также Apple Watch.

Напомним, пассажирское движение по МЦК открыли 10 сентября 2016 года. Московское центральное кольцо включает 31 станцию, 14 пересадок на метро и шесть − на пригородные электрички.

«Известия» ранее писали, что еще девять российских банков 1 ноября начали работать с Apple Pay. Как сообщается на сайте Apple, услуга теперь доступна клиентам ВТБ24, Райффайзенбанка, Тинькофф Банка, банка «Открытие», МТС, Альфа-банка и «Яндекс.Денег».

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Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Пассажиры МЦК смогут платить за проезд, используя Apple Pay

MasterCard и Московский метрополитен c 12 декабря объявили совместную акцию

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