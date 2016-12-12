Пассажиры МЦК смогут платить за проезд, используя Apple Pay

Пассажиры Московского центрального метро получили возможность оплачивать проезд, используя систему Apple Pay.



Apple Pay будет доступен для оплаты проезда в кассах, автоматах по продаже билетов и на турникетах. Кроме того, каждый понедельник декабря, а также 31 декабря и 1 января 2017 года проезд на МЦК при оплате с помощью Apple Pay будет бесплатным. Оплаченный таким способом платеж возвращается спустя 10 минут после списания.

Как пишет РИАМО, Apple Pay позволяет оплатить поездку, используя iPhone SE, iPhone 6 и более новые модели, а также Apple Watch.



Напомним, пассажирское движение по МЦК открыли 10 сентября 2016 года. Московское центральное кольцо включает 31 станцию, 14 пересадок на метро и шесть − на пригородные электрички.

«Известия» ранее писали, что еще девять российских банков 1 ноября начали работать с Apple Pay. Как сообщается на сайте Apple, услуга теперь доступна клиентам ВТБ24, Райффайзенбанка, Тинькофф Банка, банка «Открытие», МТС, Альфа-банка и «Яндекс.Денег».

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