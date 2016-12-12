Жители города Облучье в ЕАО получили по два счета за коммуналку

Прокуратура Еврейской автономной области проводит проверку двойного сбора платы за услуги ЖКХ в городе Облучье и поселке Хинганск. Жители сообщили о получении квитанций сразу от двух коммунальных организаций.

Счета за ноябрь в многоквартирные дома прислали ООО «Энергоресурс» и ООО «Управляющая компания города Облучье», передает ИА ЕАОMedia со ссылкой на областную прокуратуру. Причем каждая из организаций считает, что собирает плату законно.

Выяснилось, что в октябре на общих собраниях собственники квартир приняли решение оплачивать услуги по тепло-, водоснабжению и водоотведению напрямую в ООО «Энергоресурс». Однако «Управляющая компания города Облучье» посчитала эти действия незаконными, направила протоколы собраний для проверки в Государственную жилищную инспекцию ЕАО и продолжила выставлять жильцам счета об оплате жилищно-коммунальных услуг.



Стоимость коммунальных услуг в Облучье в среднем составляет 3-6 тыс. рублей на одну квартиру.

