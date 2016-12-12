Житель Омска предстанет перед судом за кражу железнодорожных рельсов

Полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя, организовавшего по кражу 50 м железнодорожных рельсов в Центральном округе Омска. Об этом сообщили пресс-службе УМВД России по региону.

По данным РИА «Омск-информ», в конце октября текущего года стало известно, что неизвестные похитили 25 отрезков рельсов возле жилого сектора на Алтайской улице. Полицейские задержали подозреваемых при попытке вывезти на грузовом автомобиле похищенные железнодорожные пути.

В ходе расследования было установлено, что организатором преступления является 43-летний местный житель, который заранее спланировал кражу и нанял в помощь четырех человек, сказав им, что имеет разрешение на распил путей, принадлежащих одной из городских организаций. В тот же день мужчина похитил 19 отрезков рельсов, которые успел продать за 14000 рублей.

На допросе подозреваемый признал свою вину и заявил, что всего было похищено около 50 м путей массой 1,5 тонны. Общая сумма ущерба составила 35000 рублей.



Дело передано для дальнейшего рассмотрения в суд. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободу.