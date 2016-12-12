Дни короткометражного кино пройдут в Тамбове

Тамбов в этом году впервые присоединится к всероссийской акции «День короткометражного кино». Она начнется 21 декабря, в самый короткий день в году, отмечает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

На протяжении четырех дней в городских кинотеатрах, а также в музеях и культурно-досуговых центрах можно будет совершенно бесплатно посмотреть работы выпускников ведущих киношкол страны.



Показы будут разделены на несколько тематических блоков: «Звезды в коротком метре», «18+», «Короткометражные комедии» и «Короткометражное кино для всей семьи».

Как отмечает агентство, показы будут проходить в эти дни по всей стране. Акция стартовала в России в 2014 году по инициативе Молодежного центра Союза кинематографистов.