Никогда не говори никогда!

На прошлой неделе все информационные агентства облетела новость, что в Москву прибыл скандально известный в США советник штаба Дональда Трампа Картер Пейдж. Визит, и это важно, неофициальный. Такой формат позволяет сторонам свободнее обсуждать важные вопросы, что называется, без особых обязательств. И уж точно без необходимости отчитываться перед вездесущими СМИ.

И тем не менее — зачем же приезжал Пейдж?

Прежде чем отвечать на этот вполне конкретный вопрос, посмотрим, в какой обстановке проходил этот во всех отношениях примечательный визит.

19 декабря состоятся выборы президента США. Те самые выборщики, кого выбрали американцы прямым волеизъявлением 8 ноября, соберутся для голосования, и, наконец, у США появится новый президент. Понятно, что это довольно условная процедура, своего рода атавизм рассвета американской демократии. Ни у кого нет сомнений, что новым президентом выберут республиканца Дональда Трампа, у которого выборщиков больше. Его инаугурация состоится, как водится, 20 января.

В оставшееся до выборов и вступления в должность время уходящая администрация Барака Обамы стремится наделать как можно больше проблем для своих сменщиков, не прощая позорного поражения, которое они потерпели вопреки всем административным, медийным и денежным ресурсам, брошенным, чтобы провести в Белый дом «бабушку американской демократии» Хиллари Клинтон. За неделю до голосования выборщиков под давлением из Вашингтона снова ставится вопрос о расширении санкционных мер, теперь уже от лица «большой семерки» (хотя без участия Японии это, конечно, «шестерка») в отношении союзников легитимного правительства Сирии во главе с Башаром Асадом. Главным союзником Асада в Сирии по борьбе с международным терроризмом, как известно, остается Россия, чья группировка ВКС успешно способствует скорейшему наступлению мира в Сирии и в регионе в целом.

На фоне этих «усилий из-за океана» любопытно смотрится сообщение о приватизационной сделке по покупке госпакета 19,5% акций компании «Роснефть» катарским инвестиционным фондом на сумму €10,5 млрд. Российский бюджет до конца года получит дополнительно более 700 млрд рублей. Как известно, российская компания находится под секторальными санкциями США и ограничена в доступе к мировым финансам и технологиям, что, в свою очередь, стало препятствием для участия западных инвесторов в приватизации компании.

В самих США штаб победившего кандидата в президенты США тоже не сидит сложа руки. Кроме формирования команды кандидатов на ключевые посты в американской системе государственного управления, что широко обсуждаются во всем мире, Трамп рассылает своих эмиссаров в ключевые страны.

Кстати сказать, одним из наиболее вероятных претендентов на пост госсекретаря сегодня называют Рекса Тиллерсона, главу корпорации ExxonMobil — партнера российской «Роснефти». Того самого Рекса, которого в сентябре 2012 года Владимир Путин наградил орденом Дружбы «за большой вклад в развитие и укрепление сотрудничества с Российской Федерацией».

И вот, на фоне всех этих любопытнейших событий в Москву прибывает советник штаба Дональда Трампа Картер Пейдж.

Картер Пейдж — довольно интересная личность. Выходец из Пентагона (выпускник Военно-морской академии). Бизнесмен-финансист. Несколько лет в начале нулевых работал в России во главе отделения крупнейшего в то время американского банка Merrill Lynch. Совладелец американо-российского инвестфонда. И, наконец, советник штаба Трампа, которого СМИ, поддерживающие Клинтон, в самом мягком варианте называли «агентом КГБ».

Во время работы в Москве Картер Пейдж оброс связями в российском большом бизнесе и государственных органах. Именно с именем финансиста Картера Пейджа наблюдатели связывают разоблачение финансовых афер и «другой деятельности» в России работавшей здесь в начале 2000-х компании Hermitage под руководством небезызвестного Уильяма Браудера, аффилированного с британскими и американскими спецслужбами.

Понятно, что визит советника штаба почти избранного президента США носит неофициальный характер, хотя все государственные СМИ об этом сообщили. А официальные органы от МИДа до администрации президента на всякий случай прокомментировали визит эмиссара Трампа в духе того, что «не комментируют частных визитов частных лиц».

Что не помешало Картеру Пейджу сделать целый ряд важных заявлений. В том числе советник штаба Трампа дал жесткую оценку украинскому кризису как «государственному перевороту под патронажем ЦРУ» и заявил о возможном признании российской юрисдикции в Крыму.

Также Пейдж заявил о желании американского большого бизнеса вернуться на российский рынок и даже расширить присутствие по сравнению с теми позициями, что занимали американские компании до кризиса в российско-американских отношениях.

То есть заявляется определенная повестка и определяется диапазон будущих «торговых» переговоров в феврале следующего года, когда новый президент США и его администрация вступят в права. Правда, пока остается за кадром, что попросят люди Трампа взамен, но явно демонстрация намерений прошла успешно.

Во вторник Пейдж отправится домой в США. За неделю в Москве посланник Трампа провел массу неформальных встреч с представителями «российского большого бизнеса и «идейными лидерами», как он сам анонсировал свой визит. Представляется, что такая манера зондирования, свойственная скорее для ведения бизнеса, а не глобальной политики, уже подзабытый и весьма эффективный подход для выстраивания и политических отношений тоже. Вместе с Дональдом Трампом в Белый дом в январе придут прагматики бизнесмены, ориентированные на получение прибыли, на результат.

В любом случае с февраля 2017 года откроется новая страница российско-американских отношений. И это совершенно не означает, что что-то принципиально меняется в наших стратегиях. Но то, что меняются подходы, — это очевидно.



Автор — директор Международного института новейших государств