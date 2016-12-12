Вынесен приговор водителю автобуса с детьми, перевернувшегося в Коми

Суд признал виновным водителя автобуса, перевернувшегося этим летом в одном из районов Коми. Он получил один год ограничения свободы. Также на один год он лишился права управлять транспортным средством.

Сам подсудимый полностью признал свою вину.

Как напоминает ИА FlashNord, 10 августа на дороге Сыктывкар–Ухта перевернулся автобус, который перевозил 15 детей из творческого коллектива города Микунь. Они ехали в поселок Синдор на выступления. В результате аварии пострадали 17 человек — это дети и двое взрослых.

Против водителя было возбуждено дело по ст. 264 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).