Первый в РФ музей российской кавалерии появится в Башкирии

Музей кавалерии имени генерал-майора Минигали Шаймуратова появится в Башкирии. Это будет первый в России музей, посвященный данному роду войск.

Презентация будущего музея прошла в Кармаскалинском районе в рамках республиканского фестиваля «России славные сыны», посвященного 75-летию со дня основания 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, сообщает ИА «Башинформ».

Здание будущего музея возведут из кирпича, дерева и стекла. Концепция музея будет представлена пятью основными архетипами — аркой, седлом, кавалерийским клином, пастбищем и манежем.

По словам архитектора музея Константина Фомина, музей призван выполнять просветительскую и воспитательную функции, а также сохранять память о военных подвигах и способствовать развитию региона.

В музее будут представлены материалы о 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, которой командовал Минигали Шаймуратов. Экспонаты будут представлены региональным отделением Российского военно-исторического общества.

Ожидается, что музей кавалерии войдет в число 100 объектов, которые построят к юбилею республики в 2019 году.