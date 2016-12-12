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МИД: Москва сделает всё возможное, чтобы не допустить захвата Пальмиры

Замминистра иностранных дел РФ подчеркнул, что ранее добиться освобождения сирийского города удалось благодаря совместной работе армии САР и ВКС РФ

Россия готова предпринимать все возможные меры, чтобы не допустить возвращения боевиков в сирийскую Пальмиру. Об этом заявил первый замглавы МИД РФ Владимир Титов.

«Мы считаем, что освобождение Пальмиры было очень важным результатом наших совместных действий. Разумеется, мы будем делать всё возможное, чтобы не допустить возвращения в эти районы террористов», — приводит ТАСС слова замминистра.

Он также отметил, что этот вопрос в первую очередь касается Минобороны РФ, поскольку его сотрудники находятся «на земле».

Ранее террористы запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» предприняли мощную атаку на Пальмиру. Боевики также попытались захватить нефтяные колодцы и военный аэродром в окрестностях сирийского города.

Напомним, Пальмира была освобождена от террористов 27 марта. В битве за город принимали участие сирийская армия, а также ВКС РФ.

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Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

МИД: Москва сделает всё возможное, чтобы не допустить захвата Пальмиры

Замминистра иностранных дел РФ подчеркнул, что ранее добиться освобождения сирийского города удалось благодаря совместной работе армии САР и ВКС РФ

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