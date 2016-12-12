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Евросоюз подписал с Кубой соглашение о нормализации отношений

Документ передадут на утверждение в Европарламент

Евросоюз и Куба подписали договор о политическом диалоге и сотрудничестве.

Подписи под документом поставили глава кубинского МИДа Бруно Родригес Паррилья и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Cоглашение передадут на утверждение в Европарламент, передает «Федеральное агентство новостей»

Могерини отметила, что с нетерпением ждет дальнейшего продвижения двусторонних отношений.

По ее словам, ЕС готов поддержать процесс экономической и социальной модернизации на Кубе.

Переговоры по подписанию соглашения начались в апреле 2014 года и завершились в марте этого года.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Евросоюз подписал с Кубой соглашение о нормализации отношений

Документ передадут на утверждение в Европарламент

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