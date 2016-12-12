Евросоюз подписал с Кубой соглашение о нормализации отношений

Документ передадут на утверждение в Европарламент
Евросоюз и Куба подписали договор о политическом диалоге и сотрудничестве.
Подписи под документом поставили глава кубинского МИДа Бруно Родригес Паррилья и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Cоглашение передадут на утверждение в Европарламент, передает «Федеральное агентство новостей».
Могерини отметила, что с нетерпением ждет дальнейшего продвижения двусторонних отношений.
По ее словам, ЕС готов поддержать процесс экономической и социальной модернизации на Кубе.
Переговоры по подписанию соглашения начались в апреле 2014 года и завершились в марте этого года.