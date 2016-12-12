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Во время пожара в воронежской сауне погиб мужчина

Следователи проводят проверку по факту случившегося

В Воронеже произошел пожар в сауне, в результате ЧП погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.

Инцидент произошел поздно вечером в воскресенье, ближе к 23.00, в Монтажном проезде. Очаг возгорания находился в сауне, где взорвался газовый баллон. Пламя перекинулось и на соседнее складское помещение. Пожар был такой силы, что прибывшие на место пожарные расчеты смогли ликвидировать его только ближе к 3 часам ночи.

После того как огонь был потушен, спасатели обнаружили сильно обгоревшее тело мужчины. По мнению специалистов, жертве было от 40 до 45 лет. Также при пожаре пострадала одна женщина, которая была госпитализирована, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Следователи проводят проверку по факту пожара. Тело погибшего будет направлено на судмедэкспертизу.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Во время пожара в воронежской сауне погиб мужчина

Следователи проводят проверку по факту случившегося

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