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РАН: российские археологи покинули Пальмиру еще в сентябре

Новости об эвакуации ученых не соответствуют действительности, заявили в ведомости

Российские археологи завершили работы в Пальмире еще в сентябре, и тогда же покинули древний город. Информация об их эвакуации не соответствует действительности.

Об это сообщила заместитель директора ИИМК РАН Наталья Селезнева.

«Никого наших там сейчас нет, это грандиозная ошибка. Мы работы там (в Пальмире — «Известия») закончили в сентябре», — цитирует Селезневу ТАСС.

Она также подчеркнула, что сейчас у ИИМК нет планов по проведению экспедиций в Пальмире. Ученые заняты обработкой данных, полученных за время полевого сезона.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российские археологи до сих пор находятся в Пальмире, однако угрозы их безопасности нет.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

РАН: российские археологи покинули Пальмиру еще в сентябре

Новости об эвакуации ученых не соответствуют действительности, заявили в ведомости

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