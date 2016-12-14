«Каменный цветок» к юбилею Григоровича

Новую жизнь в Мариинском театре получил «Каменный цветок» — первое сочинение Юрия Григоровича, поставленное для профессиональной сцены. Главный русский хореограф ХХ века готовится отметить свое 90-летие, а воссозданный при личном участии мэтра спектакль служит весомым доказательством мощи и глубины его таланта.

Музыка Сергея Прокофьева и либретто, основанное на уральских сказах Павла Бажова, в которых бытовые реалии соседствуют с фантастическим миром подземных сокровищ, — благодатный и щедрый материал. И молодой Григорович в 1957 году сумел им воспользоваться. Причем настолько удачно, что создал ни много ни мало мини-энциклопедию балетного театра, редкую по насыщенности и полноте.

Фото: пресс-служба Мариинского театра/Наталья Разина

По форме хореография Григоровича близка феерическим ансамблевым построениям Петипа, а по лексике, насыщенной острыми акцентами, акробатическими поддержками и неканоническими позами, — экспериментам Федора Лопухова. Сцена ярмарки с ее мастерски сделанными фольклорными танцами, где особо выделяется цыганский, заставляет вспомнить, с каким тщанием великие мастера XIX века искали баланс классической и характерной хореографии. В то же время в индивидуальных портретах персонажей налицо сходство с образами, составившими славу советского балета сталинского времени.

Так, Катерина, невеста мастера Данилы, имеет очевидное сходство с Джульеттой из балета Леонида Лавровского. Фактически это ее младшая сестра: тот же силуэт, где прописаны тревога, достоинство, решимость бороться за свою любовь. Пластической сдержанности этой героини противостоит экспрессивный хореографический язык ее антагонистки — Хозяйки Медной горы, посулившей мастеру Даниле раскрыть тайны камня. По выразительности и оригинальности пластики этот образ и сегодня вне конкуренции.

Ценность «Каменного цветка» также и в лаконичной сценографии Симона Вирсаладзе. Благодаря сочетанию зеленого с лиловым возникает волшебство подземного мира. Цвета осени в сцене ярмарки становятся знаком душевного смятения, ну а малахитовая шкатулка на заднике, из которой будто рождается спектакль, символизирует неиссякаемость народных сказаний.



Фото: пресс-служба Мариинского театра/Наталья Разина

Труппа Мариинского театра продемонстрировала, что в ее составе есть молодые артисты, которые не только хорошо обучены и щедро одарены природой, но также имеют высокое чувство ответственности. Балеты, как говорят танцовщики, передаются из ног в ноги. Елена Евсеева и Екатерина Чебыкина (Катерина и Хозяйка Медной горы соответственно), видимо, сознают, что именно через их ноги следующим поколениям перейдут роли, созданные 60 лет назад для тогда совсем юных, но ставшим великими Ирины Колпаковой и Аллы Осипенко.

Данилу с почти дистиллированной чистотой танцевал Алексей Тимофеев, обладатель красивых ног и мягкого прыжка. Как это часто бывает в балете, больше всего повезло «злодею»: прекрасный образ создал Александр Сергеев. Приказчик Северьян в его исполнении — не примитивный злобный выпивоха. Демоническое появление этого злодея вызывает скорее ассоциацию с Распутиным — таким старец Григорий, по всей видимости, являлся великосветским поклонницам в эротических снах. Для полного сходства не доставало разве что тазика с мадерой...

Премьера Мариинского театра — юбилейная во всех смыслах. Заканчивается год Прокофьева, посвященный 125-летию со дня рождения композитора. 2 января отметит юбилей хореограф. У самого спектакля тоже не за горами круглая дата. Но дело не только в магии цифр. У «Каменного цветка» Юрия Григоровича есть все шансы войти в число канонических танцевальных текстов ушедшего столетия.