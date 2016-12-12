Пропавших на горе в Малайзии альпинистов нашли

Пропавшие на горе в Малайзии альпинисты найдены. Они благополучно вернулись в место отправления.

О том, что группа из 33 альпинистов не выходит на связь, спасателям сообщили утром в понедельник. Отправившиеся на их поиски специалисты встретили туристов на спуске с горы. Никто из них не пострадал.



Восхождение на гору Брик в Малайзии альпинисты начали 10 декабря. В лагерь они должны были вернуться через день. Однако в планы туристов вмешалась непогода, из-за которой они отложили спуск на день.

Как передает телеканал «360», инцидент произошел в 30 км от города Тау в штате Саравак. В поиске пропавших туристов активно помогали и местные жители.