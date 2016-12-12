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Песков: Путин обсудит меры по укреплению позиций РФ на рынке оружия

Эта тема будет поднята президентом РФ сегодня на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству, пояснил представитель Кремля

Сегодня президент РФ Владимир Путин проведет заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству, где будет поднят вопрос об укреплении российских позиций на мировых рынках оружия.

«В течение дня президент проведет комиссию по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами. Сегодня главный вопрос — это меры по сохранению и укреплению позиций России на международных рынках вооружений», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он также отметил, что сегодня на заседании в качестве заместителя председателя комиссии будет впервые присутствовать глава администрации президента Антон Вайно. Также в состав комиссии войдет глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Кроме того, на сегодняшний день у Владимира Путина запланирована встреча с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Песков: Путин обсудит меры по укреплению позиций РФ на рынке оружия

Эта тема будет поднята президентом РФ сегодня на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству, пояснил представитель Кремля

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