ЦСКА хочет арендовать Ахмеда Мусу

Московский ЦСКА может арендовать своего бывшего форварда Ахмеда Мусу у английского клуба «Лестер», куда он был продан летом 2016 года за рекордные для армейцев €19,5 млн. Руководство столичного клуба намерено укрепить атакующую линию. Как сообщил «Известиям» источник, близкий к команде, красно-синие собираются предпринять попытку арендовать 23-летнего нападающего сборной Нигерии до конца сезона.

— ЦСКА сейчас испытывает кадровые проблемы, особенно это касается атакующей линии, — рассказал «Известиям» источник в московском клубе. — Одним из кандидатов для усиления команды является Ахмед Муса. У нигерийца не получается закрепиться в основе английского «Лестера», а в ЦСКА он совершенно точно стал бы ключевым игроком стартового состава. Ахмед хорошо знаком с реалиями российского чемпионата, ему не придется проходить период адаптации. Ласина Траоре, арендованный в начале нынешнего сезона у «Монако», не оправдывает возложенных на него надежд, и руководство клуба рассматривает вариант с досрочным прекращением аренды. На его место и рассматривается Муса, контракт с которым ЦСКА рассчитывает подписать до конца сезона. Этот вариант является приоритетным. Не секрет, что команда на сегодняшний день не располагает финансовыми возможностями для приобретения высококачественного форварда, так что аренда проверенного нападающего, который здорово выступал за клуб, — лучший выход из сложившейся ситуации.

На днях генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил «Спорт-Экспрессу», что армейский клуб действительно рассматривает вариант с досрочным прекращением аренды Ласина Траоре.



По информации «Известий», возможная аренда Ахмеда Мусы может обойтись ЦСКА в сумму порядка $500 тыс.

Известный футболист, экс-форвард сборной России Руслан Пименов считает, что возвращение Ахмеда Мусы решило бы многие проблемы ЦСКА.

— Если у ЦСКА есть возможность вернуть Мусу, то ею обязательно нужно воспользоваться, — поделился своим мнением с «Известиями» Руслан Пименов. — Нигериец в самом расцвете сил, а в «Лестере» он практически не имеет игрового времени. К России он отлично адаптирован, и для уровня нашей премьер-лиги Муса — суперфутболист. Армейцам в их нынешнем состоянии этот игрок очень бы пригодился. Но захотят ли англичане отдавать Ахмеда — большой вопрос.



Ахмед Муса довольно редко появляется на поле в основном составе «Лестера» — чаще всего он выходит на замену или оказывается в стартовом составе только в кубковых матчах. В нынешнем сезоне нигерийский форвард принял участие в 11 матчах английского клуба и стал автором двух голов.

Нигериец начал профессиональную карьеру на родине в футбольной академии Аминчи. Поиграв два года на родине, он перебрался в голландский клуб «Венло». За время выступлений в первенстве Нидерландов молодой футболист сумел дебютировать в сборной своей страны на чемпионате мира среди молодежных команд. Удачная игра за клуб и национальную команду не осталась незамеченной — футболистом заинтересовались команды из Англии, Испании и Германии. Однако самым расторопным оказался московский ЦСКА, и в январе 2012 года нигериец подписал контракт с красно-синими. Сумма трансфера составила $5 млн.



21 января Ахмед Муса впервые дебютировал в составе красно-синих в матче Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Всего в составе столичного клуба форвард провел 168 игр в различных турнирах, забил 54 мяча и отдал 29 голевых передач.



Летом 2016 года Муса перешел из ЦСКА в «Лестер» — сумма трансфера, по неофициальным данным, составила $19,5 млн.

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