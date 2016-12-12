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Песков: отсутствие кооперации с США — причина активизации ИГ в Сирии

Представитель Кремля подчеркнул, что взаимодействие с другими странами, вероятно, позволило бы избегать атак со стороны террористов

В Кремле считают отсутствие взаимодействия с США по сирийской проблематике одной из причин активизации боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии.

«Мы сожалеем, что пока не получается полностью нейтрализовать такие активные наступательные действия (как атака на Пальмиру)», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также подчеркнул, что в Кремле сожалеют об отсутствии координации действий и реального сотрудничества с другими государствами, в первую очередь с Америкой.

«Такое сотрудничество позволило бы, наверное, нам всем эффективнее избегать подобных атак со стороны террористов», — добавил представитель Кремля.

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Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Песков: отсутствие кооперации с США — причина активизации ИГ в Сирии

Представитель Кремля подчеркнул, что взаимодействие с другими странами, вероятно, позволило бы избегать атак со стороны террористов

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