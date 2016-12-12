Россиянина арестовали в аэропорту Бали с 3 кг гашиша

Гражданина РФ арестовали в международном аэропорту индонезийского курортного острова Бали с 3 кг гашиша, спрятанного в тюбики из-под зубной пасты.

Как сообщает новостной портал Times Indonesia, 29-летний подозреваемый по имени Роман Калашников взят под стражу в аэропорту имени Нгураха Рая в ожидании дальнейшего расследования.

По данным издания, Калашников прилетел на Бали рейсом индонезийской авиакомпании Malindo Air из Непала через Малайзию.

В ближайшее время россиянина передадут балийской полиции, передает «РИА Новости».