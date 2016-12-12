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Россиянина арестовали в аэропорту Бали с 3 кг гашиша

Мужчина пытался провезти наркотик в тюбиках из-под зубной пасты

Гражданина РФ арестовали в международном аэропорту индонезийского курортного острова Бали с 3 кг гашиша, спрятанного в тюбики из-под зубной пасты.

Как сообщает новостной портал Times Indonesia, 29-летний подозреваемый по имени Роман Калашников взят под стражу в аэропорту имени Нгураха Рая в ожидании дальнейшего расследования.

По данным издания, Калашников прилетел на Бали рейсом индонезийской авиакомпании Malindo Air из Непала через Малайзию.

В ближайшее время россиянина передадут балийской полиции, передает «РИА Новости».

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Россиянина арестовали в аэропорту Бали с 3 кг гашиша

Мужчина пытался провезти наркотик в тюбиках из-под зубной пасты

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