Ульяновская область предлагает отмечать новый праздник

Ульяновская область заключила соглашение с ассоциацией финно-угорских народов России.



Как заявили представители ассоциации, этот документ позволит уточнить направления сотрудничества в сфере межнациональных отношений.

В частности, в рамках этого сотрудничества ульяновский губернатор Сергей Морозов инициировал введение на территории области новой памятной даты — Дня дружбы народов. Пока он будет носить региональный характер, отмечает агентство 1ul.ru.

Закон подписан главой Ульяновской области и направлен на рассмотрение в законодательное собрание. Предполагается, что со следующего года этот праздник будет отмечаться 30 июля.