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Ульяновская область предлагает отмечать новый праздник

Он будет называться «День дружбы народов»

Ульяновская область заключила соглашение с ассоциацией финно-угорских народов России.

Как заявили представители ассоциации, этот документ позволит уточнить направления сотрудничества в сфере межнациональных отношений.

В частности, в рамках этого сотрудничества ульяновский губернатор Сергей Морозов инициировал введение на территории области новой памятной даты — Дня дружбы народов. Пока он будет носить региональный характер, отмечает агентство 1ul.ru.

Закон подписан главой Ульяновской области и направлен на рассмотрение в законодательное собрание. Предполагается, что со следующего года этот праздник будет отмечаться 30 июля.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Ульяновская область предлагает отмечать новый праздник

Он будет называться «День дружбы народов»

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