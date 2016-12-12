Бухгалтер из КНР украла более $237 тыс. ради видеоблогеров

Бухгалтер из Китая похитила $237 тыс. для видеоблогеров. Украденные деньги 27-летняя девушка тратила на поощрение своих кумиров.

Бухгалтер из китайского города Сучжоу подделывала документы и похищала деньги из кассы государственного медучреждения, в котором работала. На воровство денег у работодателя девушку подтолкнуло чрезмерное увлечение видеоблогами.



Как передает сайт «Комсомольской правды», молодая китаянка очень любила смотреть каналы видеоблогеров в реальном времени — стримеров. Они в режиме онлайн общаются со зрителями и выполняют разные пожелания аудитории. Чаще всего желания своих подписчиков стримеры исполняют за деньги.

Суд приговорил девушку к пяти годам лишения свободы. Ей также предстоит выплатить штраф, который составляет $49 тыс.

