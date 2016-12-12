Ведущие экономисты России и мира встретятся на Гайдаровском форуме

Ключевые участники мирового экономического и политического процесса встретятся на Гайдаровском форуме. Он пройдет с 12 по 14 января 2017 года в Москве на площадке Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Тема седьмого форума — «Россия и мир: выбор приоритетов».

Экспертный пул Гайдаровского форума составят известные высокопоставленные государственные деятели России и мира. По словам директора форума Ивана Федотова, в этом году качественно поднялся уровень зарубежных гостей: участие в мероприятии подтвердили пять действующих и бывших премьер-министров и два президента.

Среди них — первая женщина-президент Финляндии Тарья Халонен, бывший премьер Италии Джулиано Амато, бывший премьер Австралии Кевин Радд и др.

Гайдаровский форум, на котором обсуждаются актуальные проблемы современности, проводится с 2010 года в память об ученом-экономисте, идеологе реформ 1990-х Егоре Гайдаре. На него собираются ведущие мировые ученые и политики, представители финансовых кругов и глобальной бизнес-элиты.