Экс-тренер «Уфы» Гончаренко возглавил ЦСКА

Экс-главный тренер футбольного клуба «Уфа» Виктор Гончаренко возглавил московский ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба армейцев.

«Добро пожаловать, Виктор!» — говорится в сообщении клуба.

⚡️⚡️⚡️ Виктор Ганчаренко назначен главным тренером #ЦСКА! Подробности через несколько минут pic.twitter.com/W6FJiUU4cc — ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 12 декабря 2016 г.

Виктор Гончаренко входил в тренерский штаб экс-наставника ЦСКА Леонида Слуцкого в сезоне-2015/16. Он руководил «Уфой» в первой половине этого сезона. При этом в контракте белоруса с башкирским клубом была предусмотрена возможность его разрыва в случае приглашения из ЦСКА, сообщает «Спорт-Экспресс».



Ранее Гончаренко работал с БАТЭ, «Кубанью» и «Уралом».

ЦСКА объявил об уходе Слуцкого на прошлой неделе. Специалист возглавлял команду с осени 2009 года. С ЦСКА он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

В сезоне-2016/17 после 17 туров РФПЛ футболисты ЦСКА занимают третье место в турнирной таблице и отстают от лидирующего «Спартака» на 8 очков.