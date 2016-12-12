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Экс-тренер «Уфы» Гончаренко возглавил ЦСКА

Об уходе белорусского специалиста из башкирского клуба стало известно ранее в понедельник

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Экс-главный тренер футбольного клуба «Уфа» Виктор Гончаренко возглавил московский ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба армейцев.

«Добро пожаловать, Виктор!» — говорится в сообщении клуба.

Виктор Гончаренко входил в тренерский штаб экс-наставника ЦСКА Леонида Слуцкого в сезоне-2015/16. Он руководил «Уфой» в первой половине этого сезона. При этом в контракте белоруса с башкирским клубом была предусмотрена возможность его разрыва в случае приглашения из ЦСКА, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее Гончаренко работал с БАТЭ, «Кубанью» и «Уралом».

ЦСКА объявил об уходе Слуцкого на прошлой неделе. Специалист возглавлял команду с осени 2009 года. С ЦСКА он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

В сезоне-2016/17 после 17 туров РФПЛ футболисты ЦСКА занимают третье место в турнирной таблице и отстают от лидирующего «Спартака» на 8 очков.

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Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Экс-тренер «Уфы» Гончаренко возглавил ЦСКА

Экс-тренер «Уфы» Гончаренко возглавил ЦСКАОб уходе белорусского специалиста из башкирского клуба стало известно ранее в понедельник

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