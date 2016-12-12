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Под Вологдой житель дома лишил соседей газа, пустив в газопровод воду

Сбой в подаче газа произошел в результате самовольной установки газовой колонки местным жителем

Житель многоквартирного дома в городе Шексна Вологодской области лишил соседей газа при попытке установить у себя дома газовую колонку. Мужчина пустил в газопровод воду, перепутав газопроводную и водопроводную трубы, вследствие чего вода заполнила газовую систему. В результате конфорки газовых плит перестали зажигаться и стали пускать фонтанчики воды.

После проверки полицейскими было установлено, что сбой подачи газа осуществил один из жителей дома. Спустя некоторое время все недостатки были устранены, однако некоторые местные жители по-прежнему жалуются на проблемы с подачей газа, сообщает Cpv.Ru.

За самовольное подключение к газопроводу, согласно КоАП РФ, предусмотрен штраф от 10 тыс. до 15 тыс. рублей. Нарушителю также придется компенсировать затраты на ликвидацию последствий сбоя в подаче газа.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Под Вологдой житель дома лишил соседей газа, пустив в газопровод воду

Сбой в подаче газа произошел в результате самовольной установки газовой колонки местным жителем

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