Под Вологдой житель дома лишил соседей газа, пустив в газопровод воду

Житель многоквартирного дома в городе Шексна Вологодской области лишил соседей газа при попытке установить у себя дома газовую колонку. Мужчина пустил в газопровод воду, перепутав газопроводную и водопроводную трубы, вследствие чего вода заполнила газовую систему. В результате конфорки газовых плит перестали зажигаться и стали пускать фонтанчики воды.

После проверки полицейскими было установлено, что сбой подачи газа осуществил один из жителей дома. Спустя некоторое время все недостатки были устранены, однако некоторые местные жители по-прежнему жалуются на проблемы с подачей газа, сообщает Cpv.Ru.

За самовольное подключение к газопроводу, согласно КоАП РФ, предусмотрен штраф от 10 тыс. до 15 тыс. рублей. Нарушителю также придется компенсировать затраты на ликвидацию последствий сбоя в подаче газа.